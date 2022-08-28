Синоптики спрогнозировали до 32 градусов тепла в Московском регионе 28 августа

Погода с переменной облачностью и до 32 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье, 28 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве ожидается от 30 до 32 градусов выше нуля, ночью — понижение до +17 градусов.

На территории Московской области метеорологи обещают от 28 до 33 градусов тепла в дневное время суток и от +14 до +19 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер южного и юго-восточного направлений со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ранее, 26 августа, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в выходные в столице будет малооблачно, а температура воздуха поднимется до +34 градусов. По словам метеоролога, в начале следующей недели температура начнет потихоньку понижаться.

Тогда же в Москве был побит 70-летний температурный рекорд для 26 августа — воздух прогрелся до +30,3 градуса. Предыдущий максимум в +28,9 градуса был зафиксирован в 1969 году.