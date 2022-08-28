Коллега назвал потрясением смерть журналиста Литовкина

Смерть военного журналиста Дмитрия Литовкина стала серьезным потрясением для его коллег. Об этом в беседе с «Известиями» 28 августа рассказал заместитель главного редактора «Независимой газеты» Андрей Ваганов.

«Он как профи был военным обозревателем. В контакте был со всеми в редакции. Для нас для всех это, конечно, серьезное потрясение... Банально говорить, но это факт — он был высококлассным профессионалом. Особенно это чувствуется в наше время, такое напряженное. Настолько ошарашило это событие. Его смерть, она, действительно, пока не укладывается в голове», — сообщил журналист.

Ваганов отметил, что отец Дмитрия Виктор Литовкин также работал в «Независимой газете», и Дмитрий пошел по его стопам.

В последние дни перед уходом из жизни Литовкин тяжело болел и находился в реанимации. Диагноз, поставленный Литовкину, не уточняется.

Дмитрий Литовкин умер 27 августа в возрасте 50 лет после внезапной болезни. Отмечается, что врачи вводили его в искусственную кому, однако, это не улучшило его состояния.

Литовкин был ответственным редактором еженедельного приложения к «Независимой газете» «Независимое военное обозрение» и капитаном третьего ранга в запасе. Также он работал военным корреспондентом в «Красной звезде» и других изданиях.