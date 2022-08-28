Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»

Болгария отказывается обсуждать с российским «Газпромом» новый договор по газу. Заявление вице-премьера по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиева об этом появилось 27 августа на сайте правительства республики.

Вице-премьер заявил, что правительство страны ведет переговоры с российским поставщиком по уже существующим договоренностям, а планов заключать новый краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный контракт с «Газпром экспорт» сейчас нет.

«Мы считаем, что такие действия не должны предприниматься смотрителем правительства. Только обычный кабинет министров и парламент могут принять решение о таком новом обязательстве», — сказал Алексиев.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу» из-за того, что Болгария не стала оплачивать его в рублях. После этого правительство республики завило, что собирается найти альтернативных поставщиков, но на фоне грядущего кризиса и вследствие принимаемых им решений было отправлено в отставку.

26 августа исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов заявил, что правительство Болгарии сообщило «Газпрому» о готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа в страну. Министр уточнил, что Болгария по-прежнему покупает российский газ, только через посредников и «платит сверху 30%».

25 августа Христов отметил, что цена сжиженного природного газа (СПГ) на 50% выше стоимости поставок газа из РФ по контракту с «Газпромом». Он заявил, что энергоресурс российской компании — второй по дешевизне после азербайджанского газа. 22 августа Христов также заявлял, что Болгария проведет переговоры с «Газпромом» по вопросу возобновления поставок газа.