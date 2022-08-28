Реклама
Прямой эфир
Мир
WSJ предупредила об угрозе для стекольной индустрии Европы из-за энергокризиса
Общество
После вернувшейся в Россию Пугачевой в Москве был замечен Валерий Меладзе
Экономика
Болгария опровергла проведение переговоров с «Газпромом» по новому договору
Спорт
«Спартак» обыграл «Факел» со счетом 4:1
Мир
В Испании заявили об угрозе сокращения урожая оливок из-за засухи
Общество
Лесные пожары в Рязанской области полностью локализовали
Спорт
Бывший тренер «Спартака» объяснил победу клуба над «Факелом» удачными заменами
Спорт
Гаджиев удивлен быстрым поражением Шлеменко в бою с Иличем
Мир
Эксперт заявил о невозможности в ближайшее время подписать документ ДНЯО
Мир
Боррель заявил о достижении договоренности между Сербией и Косово
Мир
Франция и Германия планируют выступить против запрета на выдачу виз россиянам
Общество
Власти обсудят с авиакомпаниями спрямление авиамаршрута в Сочи и Турцию
Сюжет:

Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болгария отказывается обсуждать с российским «Газпромом» новый договор по газу. Заявление вице-премьера по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиева об этом появилось 27 августа на сайте правительства республики.

Сглаживание углов: Болгария захотела наладить отношения с Россией
Удастся ли Софии договориться с Москвой после всех недружественных выпадов в адрес РФ

Вице-премьер заявил, что правительство страны ведет переговоры с российским поставщиком по уже существующим договоренностям, а планов заключать новый краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный контракт с «Газпром экспорт» сейчас нет.

«Мы считаем, что такие действия не должны предприниматься смотрителем правительства. Только обычный кабинет министров и парламент могут принять решение о таком новом обязательстве», — сказал Алексиев.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу» из-за того, что Болгария не стала оплачивать его в рублях. После этого правительство республики завило, что собирается найти альтернативных поставщиков, но на фоне грядущего кризиса и вследствие принимаемых им решений было отправлено в отставку.

26 августа исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов заявил, что правительство Болгарии сообщило «Газпрому» о готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа в страну. Министр уточнил, что Болгария по-прежнему покупает российский газ, только через посредников и «платит сверху 30%».

25 августа Христов отметил, что цена сжиженного природного газа (СПГ) на 50% выше стоимости поставок газа из РФ по контракту с «Газпромом». Он заявил, что энергоресурс российской компании — второй по дешевизне после азербайджанского газа. 22 августа Христов также заявлял, что Болгария проведет переговоры с «Газпромом» по вопросу возобновления поставок газа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022