США расширили поставки вооружения украинскому режиму морским транспортом вместо перевозок по воздуху. Об этом сообщила газета The Washington Post 27 августа со ссылкой на представителей Пентагона.

В материале отмечается, что американская сторона начала отправку оружия по морю через несколько недель после начала спецоперации России на Украине и в Донбассе. Но весной транспортировки значительно увеличились после того, как Вашингтон начал предоставлять Киеву гаубицы и другие тяжелые вооружения, для применения которых постоянно нужны крупнокалиберные боеприпасы.

В публикации приводятся слова заместителя директора по операциям в Транспортном командовании ВС США Стивена Путтхоффа, который заявил: морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, что дает возможность Украине создавать запасы вооружений.

Газета напоминает, что среди вооружений, которые Пентагон поставил на Украину, более 1 400 зенитных ракет Stinger, 8 500 противотанковых ракет JAVELIN, 700 беспилотников Switchblade и 142 единицы гаубичной артиллерии с более чем 900 тыс. снарядов.

«Это может быть наш самый большой пакет помощи в области безопасности на сегодняшний день, но позвольте мне добавить: он не будет последним», — сказал заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал.

24 августа стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении нового крупного пакета военной помощи Киеву. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения.

В пакет вошли зенитные ракетные комплексы NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Ио генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл обеспокоен огромными тратами на военную помощь Украине из-за связанных с финансами мошенничества и коррупции, о чем он рассказал 25 августа. Инспектор отметил, что находится «в состоянии повышенной готовности», из-за того, что может обнаружить среди 7,8 тыс. контрактов на общую сумму в $2,2 млрд признаки хищений и злоупотреблений.

22 августа министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Глава ведомства сообщил, что у противотанкового ракетного комплекса Javelun дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета».

США увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято 24 февраля, после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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