WP рассказала о расширении Пентагоном поставок оружия Киеву морским транспортом
США расширили поставки вооружения украинскому режиму морским транспортом вместо перевозок по воздуху. Об этом сообщила газета The Washington Post 27 августа со ссылкой на представителей Пентагона.
В материале отмечается, что американская сторона начала отправку оружия по морю через несколько недель после начала спецоперации России на Украине и в Донбассе. Но весной транспортировки значительно увеличились после того, как Вашингтон начал предоставлять Киеву гаубицы и другие тяжелые вооружения, для применения которых постоянно нужны крупнокалиберные боеприпасы.
В публикации приводятся слова заместителя директора по операциям в Транспортном командовании ВС США Стивена Путтхоффа, который заявил: морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, что дает возможность Украине создавать запасы вооружений.
Газета напоминает, что среди вооружений, которые Пентагон поставил на Украину, более 1 400 зенитных ракет Stinger, 8 500 противотанковых ракет JAVELIN, 700 беспилотников Switchblade и 142 единицы гаубичной артиллерии с более чем 900 тыс. снарядов.
«Это может быть наш самый большой пакет помощи в области безопасности на сегодняшний день, но позвольте мне добавить: он не будет последним», — сказал заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал.
24 августа стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении нового крупного пакета военной помощи Киеву. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения.
В пакет вошли зенитные ракетные комплексы NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.
Ио генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл обеспокоен огромными тратами на военную помощь Украине из-за связанных с финансами мошенничества и коррупции, о чем он рассказал 25 августа. Инспектор отметил, что находится «в состоянии повышенной готовности», из-за того, что может обнаружить среди 7,8 тыс. контрактов на общую сумму в $2,2 млрд признаки хищений и злоупотреблений.
22 августа министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Глава ведомства сообщил, что у противотанкового ракетного комплекса Javelun дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета».
США увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято 24 февраля, после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.
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