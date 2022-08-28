СКЦ согласовал выход семи сухогрузов с зерном из украинских портов

Из украинских портов выйдут семь судов, которые вывезут около 210 294 т продовольствия. Об этом стало известно из сообщения Совместного координационного центра (СКЦ) 27 августа.

Сухогрузы SSI Invicible II и Anastasia отправятся из Черноморска, первое судно доставит в Китай 49,5 тыс. т ячменя, а второе привезет в Турцию 3,8 тыс. т пшеницы. Два сухогруза, Silver Lady и Melina, отправятся из порта Южный в Италию и Румынию с 39,49 и 27,5 тыс. т кукурузы.

Из Одессы выйдут еще три судна: сухогруз FPMC B 201 доставит 33 тыс. т пшеницы в Египет, судно Aeolos направится с 30 тыс. т кукурузы в Нидерланды, а сухогруз DS Sofie Bulker с 27 тыс. т ячменя отправится в Испанию.

Кроме того, в среду специалисты СКЦ провели досмотр девяти судов, а в воскресенье запланирована проверка еще шести.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, украинская сторона самостоятельно заминировала собственные порты.