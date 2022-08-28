СКЦ согласовал выход семи сухогрузов с зерном из украинских портов
Из украинских портов выйдут семь судов, которые вывезут около 210 294 т продовольствия. Об этом стало известно из сообщения Совместного координационного центра (СКЦ) 27 августа.
Сухогрузы SSI Invicible II и Anastasia отправятся из Черноморска, первое судно доставит в Китай 49,5 тыс. т ячменя, а второе привезет в Турцию 3,8 тыс. т пшеницы. Два сухогруза, Silver Lady и Melina, отправятся из порта Южный в Италию и Румынию с 39,49 и 27,5 тыс. т кукурузы.
Из Одессы выйдут еще три судна: сухогруз FPMC B 201 доставит 33 тыс. т пшеницы в Египет, судно Aeolos направится с 30 тыс. т кукурузы в Нидерланды, а сухогруз DS Sofie Bulker с 27 тыс. т ячменя отправится в Испанию.
Кроме того, в среду специалисты СКЦ провели досмотр девяти судов, а в воскресенье запланирована проверка еще шести.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш 22 июля подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.
23 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад готовит провокацию против России, намереваясь использовать для этого судно с украинским зерном. В этой связи Захарова заявила, что Россия полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины.
26 августа в МИД РФ заявили, что география движения судов, которые отправились из черноморских портов Украины, не соотносится с задачами ООН в помощи нуждающимся странам Африки и Азии. Как уточнили в ведомстве, в Турцию поступили 16 судов, Италию — четыре, Южную Корею — три, в то же время в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды — по два, а в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию, ФРГ — по одному.
В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, украинская сторона самостоятельно заминировала собственные порты.