Теннисистка Касаткина выиграла турнир WTA в Канаде

Первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла представительницу Австралии Дарью Сэвилл в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Гранби, о чем стало известно в ночь на воскресенье, 28 августа.

Матч за победу между двумя Дарьями продолжался 1 час и 54 минуты. Касаткина выиграла в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Призовой фонд турнира — $239 477, сообщает «Спорт-Экспресс».

Дарья Касаткина занимает самую высокую из российских теннисисток строку мирового рейтинга WTA — 10-ю. В 2022 году она выиграла второй титул и шестой на турнирах WTA. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для нее стал выход в полуфинал Roland Garros в этом году.

Вечером в понедельник, 29 августа, Касаткина начнет борьбу за победу на US Open.

Соперница Касаткиной — Дарья Сэвилл (до замужества — Гаврилова) до 2015 года представляла Россию. Она занимает 73-ю строку мирового рейтинга.

7 августа Касаткина обыграла представительницу США Шелби Роджерс в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе.

За 2 часа 34 минуты Касаткина сделала один эйс, девять двойных ошибок, а также реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.