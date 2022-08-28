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Власти Первомайска сообщили о возможном переносе начала учебного года

Мэр Первомайска Колягин: учебный год может начаться 1 октября
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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Учебный год для школьников в некоторых городах Луганской Народной Республики, вероятно, начнется позже в связи с неготовностью учреждений. Об этом заявил мэр Первомайска Сергей Колягин в субботу, 27 августа.

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«В городах Золотое, Горское, поселках Тошковка и Нижнее уцелело более-менее две школы, которые требуют ремонта. К сожалению, там отсутствует электроэнергия. Газоснабжение, по понятным причинам, отсутствует. Там отсутствует также и интернет-связь. Стабильного интернета в учреждениях образования нет, что дает нам все основания полагать, что даже в дистанционном формате здесь учебный процесс 1 сентября не начнется», — сказал он в беседе с ТАСС.

Он добавил, что обучение в школах может начаться позже – «к примеру, 1 октября». Однако рассматриваются и другие варианты.

«Второй вариант — подвоз школьников в горскую школу (школа в городе Горское — Ред.) из Золотого, потому что в Золотом остекление отсутствует, а горская школа более-менее уцелела. И третий вариант — подвоз школьников в золотовскую школу с разделением золотовской школы. Имеется в виду школа в городе Золотое-5 (Золотовская средняя школа № 4 имени Романа Салькова — Ред.) с разделением школы № 4 на две части: такой формат, когда два учреждения в одном здании», — подытожил мэр.

27 августа президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 1 сентября вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также на освобожденных территориях Украины. Президент дал отдельное поручение Министерству внутренних дел, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах.

Те же днем корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал, как к новому учебному году готовятся в Херсонской области. Местные власти заверили, что будут защищать учителей от националистов.

24 августа Путин поручил правительству обеспечить до 15 сентября единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей одному из родителей школьников, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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