Украинские боевики обстреляли из артиллерии территорию химического завода «Стирол» в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале 27 августа.

«Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов зафиксированы прилеты вражеских снарядов на территории ГП «Стирол» и по поселку Михайловка. Подробности выясняем», — написал он.



Приходько добавил, что без электроэнергии остался ряд населенных пунктов Горловки.

25 августа украинские националисты нанесли удар по химзаводу «Стирол» из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» с кассетной боевой частью, вследствие чего возник пожар, который ликвидировали.

Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказало, что украинские националисты выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по Горловке. Тогда же представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские неонацисты обстреляли Горловку снарядами натовского образца.

24 августа сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса. В СЦКК уточнили, что в 07:20 было выпущено 10 снарядов по Горловке, затем в 07:50 радикалы выпустили еще пять снарядов. Через две минуты обстрел повторился — украинские боевики нанесли удар по Горловке тремя снарядами, в результате чего погиб мирный житель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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