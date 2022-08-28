Власти Майами начали выкупать оружие у жителей для отправки на Украину

Власти американского города Майами начали выкупать у жителей оружие для последующей отправки на Украину. Соответствующее сообщение было размещено официальным аккаунтом администрации Майами в соцсети Twitter 26 августа.

«Наша программа выкупа оружия продолжится в субботу, 27 августа... в Belafonte Tacolcy Center. Всё собранное оружие будет отправлено в Украину, пока мы помогаем убрать оружие с наших улиц», — говорится в сообщении.

За сдачу пистолетов полицейским департамент Майами предлагает горожанам $50, за дробовик или ружье — $100, и $150 — за оружие под калибры 223, 5,56×45 мм и 7,62-мм.

Тем же днем, 26 августа, Пентагон заключил контракт на закупку передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Поставщиком систем станет ведущая оборонная компания Raytheon.

24 августа президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи киевскому режиму почти на $2,9 млрд. Вместе с ракетными системами Вашингтон обещал поставить 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

25 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отправка военной помощи США Киеву не изменит ход специальной военной операции России по защите Донбасса, так как она идет по плану и ее цели будут достигнуты.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа также указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине и в Донбассе.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».