Реклама
Прямой эфир
Мир
WSJ предупредила об угрозе для стекольной индустрии Европы из-за энергокризиса
Общество
После вернувшейся в Россию Пугачевой в Москве был замечен Валерий Меладзе
Экономика
Болгария опровергла проведение переговоров с «Газпромом» по новому договору
Спорт
«Спартак» обыграл «Факел» со счетом 4:1
Мир
В Испании заявили об угрозе сокращения урожая оливок из-за засухи
Общество
Лесные пожары в Рязанской области полностью локализовали
Спорт
Бывший тренер «Спартака» объяснил победу клуба над «Факелом» удачными заменами
Спорт
Гаджиев удивлен быстрым поражением Шлеменко в бою с Иличем
Мир
Эксперт заявил о невозможности в ближайшее время подписать документ ДНЯО
Мир
Боррель заявил о достижении договоренности между Сербией и Косово
Мир
Франция и Германия планируют выступить против запрета на выдачу виз россиянам
Общество
Власти обсудят с авиакомпаниями спрямление авиамаршрута в Сочи и Турцию
Сюжет:

Власти Майами начали выкупать оружие у жителей для отправки на Украину

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Cris Faga
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти американского города Майами начали выкупать у жителей оружие для последующей отправки на Украину. Соответствующее сообщение было размещено официальным аккаунтом администрации Майами в соцсети Twitter 26 августа.

Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО
Спецоперация на Украине развеяла миф о западном «супероружии», заявил Сергей Шойгу

«Наша программа выкупа оружия продолжится в субботу, 27 августа... в Belafonte Tacolcy Center. Всё собранное оружие будет отправлено в Украину, пока мы помогаем убрать оружие с наших улиц», — говорится в сообщении.

За сдачу пистолетов полицейским департамент Майами предлагает горожанам $50, за дробовик или ружье — $100, и $150 — за оружие под калибры 223, 5,56×45 мм и 7,62-мм.

Тем же днем, 26 августа, Пентагон заключил контракт на закупку передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Поставщиком систем станет ведущая оборонная компания Raytheon.

24 августа президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи киевскому режиму почти на $2,9 млрд. Вместе с ракетными системами Вашингтон обещал поставить 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

25 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отправка военной помощи США Киеву не изменит ход специальной военной операции России по защите Донбасса, так как она идет по плану и ее цели будут достигнуты.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа также указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине и в Донбассе.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022