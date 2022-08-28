Министр обороны Польши рассказал о закупках оружия у США и Кореи

Запросы Польши на новейшее вооружение столь велики, что со следующего года на модернизацию армии и оборону будет выделено 3% ВВП, рассказал вице-премьер польского правительства и глава минобороны Мариуш Блащак в субботу, 27 августа, изданию Polska Times.

В последнее время Польша закупила американские танки Abrams, ракетные установки HIMARS, южнокорейские танки K2, гаубицы K9 и самолеты FA50. По словам Блащака, недавно страна подписала рамочные соглашения на поставки вооружения, пришло время их реализовывать.

«Мы заинтересованы в покупке 1 тыс. танков, которые будут построены в течение запланированного срока. Польский танк будет производиться в Южной Корее с 2026 года. Всего в Корее будет произведено 180 танков, еще 820 в Польше. <...> В производстве будет задействован польско-корейский консорциум: Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) с польской стороны и Hyundai Rotem — с корейской. Мы готовим производственную линию и место производства», — сказал он.

Блащак добавил, что в 2016 году Польша начала заключать контракты на значительное количество военной техники для армии. Ведутся поставки польских самоходных гаубиц Krab, которые заказаны вместе с сопутствующим оборудованием в количестве, позволяющем оборудовать четыре эскадрильи (почти 100 гаубиц), заказаны 120 самоходных минометов.

«В 2019 году мы заказали партию HIMARS, а сейчас заказываем еще 500 штук, это ракеты с дальностью до 300 км. Это очень много. Мы заказали вертолеты AW149, которые производятся компанией Leonardo, и будут производиться в Свиднике. Мы также заказали вертолеты Black Hawk, которые производятся в польском PZL Mielec — это второй польский производитель вертолетов, у которого есть завод в стране. Также впереди заказ на ракетную установку WR-40 Langusta <...>. Мы также обратились к нашему американскому партнеру с запросом о новых зенитно-ракетных системах Patriot. Ведем переговоры с нашими южнокорейскими партнерами о возможном приобретении и совместной разработке многопроволочных ракетных установок на колесном шасси K239 Chunmoo», — сообщил он.

Говоря о постсоветской военной технике Блащак заявил, что ее следует полностью отозвать из армии из-за нехватки запасных частей. Он напомнил, как из-за невозможности изготовить подходящую деталь для МиГ-29, произошла катастрофа — погиб пилот.

«Мы должны как можно скорее вывести это оборудование и заменить его оборудованием западного мира. И это то, что мы делаем сейчас», — отметил министр обороны Польши.

11 августа бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Юрий Балуевский заявил, что покупка Польшей реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS призвана заменить традиционную артиллерию и ударную авиацию.

27 июля глава Блащак рассказывал, что Польша сделала большой заказ военной техники и вооружения в Южной Корее. Среди них — тысяча танков К2 («Черная пантера»), свыше 600 самоходных гаубиц К9 Thunder и три эскадрильи истребителей FA-50.

24 июля польский министр обороны заявил, что среди европейских стран НАТО у Польши будут самые сильные сухопутные войска. По его словам, армия страны должна быть столь многочисленной и сильной, чтобы само ее существование могло отпугнуть потенциального агрессора.

Блащак подчеркнул, что в Европе в итоге не будет более сильного государства по артиллерии и танковым войскам. Однако пользователи Сети высмеяли его за соответствующие высказывания. Некоторые пользователи скептически отнеслись к заявлению министра.