Сокращение поставок газа из России в Европу угрожает европейскому производству стекла. Об этом 27 августа рассказала газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что сокращение поставок энергоресурсов наносит удар про европейской стекольной индустрии. Голубое топливо является одним из ключевых компонентов для производства стекла, так как этот процесс заключается в создании необходимых температур для расплавленного песка, кальцинированной соды и известняка.

В случае, если количество поступающего на рынок стекла сократится, под ударом окажется большая часть европейской экономики, предупреждает издание. С проблемами могут столкнуться, в частности, IT-индустрия, продуктовая промышленность, фармацевтика и машиностроение. Не избегут ущерба даже создатели знаменитого муранского стекла из Венеции, которые уже вынуждены были отказаться от создания крупных стеклянных изделий.

«Отключение газа в России для Германии вызовет новый кризис нехватки запчастей», — призналась глава отдела стратегии производителя автомобилей Audi AG.

В ответ на возможные перебои с поставками европейские компании пытаются либо запастись стеклом впрок, либо пытаются найти способ повторно использовать и продлевать срок службы уже имеющихся стекольных изделий. Так, компания Volkswagen AG объявила об увеличении закупок стеклянных компонентов для создания больших запасов запчастей. Британская служба доставки молока Milk & More пытается увеличить срок службы бутылок для молока, чтобы сократить расходы на покупку новых.

26 августа биржа ICE отчиталась о том, что цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

25 августа председатель Ассоциации бумажной индустрии Германии Мартин Кренгель предупредил о том, что энергетический кризис в Германии может привести к сокращению производства туалетной бумаги. Как следствие, начнутся перебои с поставками этого товара, добавил Кренгель.

4 августа обозреватель The Telegraph Тим Уоллес сообщил о том, что Германия столкнется с «цепной реакцией непредвиденных последствий», если поставки газа из России будут полностью прекращены. Как отмечается в материале, основные отрасли промышленности Германии, в том числе химическая, рискуют быть разрушенными, если транзит энергоресурса из России будет остановлен. Именно это, по мнению автора статьи, приведет к эффекту домино в остальных сферах хозяйственной деятельности.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.