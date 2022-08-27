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Командир БМ «Град» рассказал о рекордах по зарядке боевых машин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Реактивщики артиллерии могут зарядить боевую машину «Град» за 10 минут. При том, что разгрузка снарядов и прочие приготовления могут занимать до полутора часов, рассказал 27 августа военкору «Известий» Валентину Трушнину командир боевого расчета с позывным Капа.

«Реактивщики заряжают свою боевую машину — пакет «Градов» — 40 штук — обычно выпускается за минуту, но, чтобы зарядить ее, нужно гораздо больше времени. Один такой снаряд весит около 100 кг. Чтобы зарядить полный пакет, бойцам нужно перетаскать на руках четыре тонны», — рассказал журналист.

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По мнению военных экспертов, ее подавление — обязательное условие для успешного наступления

По словам Капы, в самые напряженные дни боевых действий приходилось заряжать по 8-10 машин.

«Рекорд у нас — 10 минут. Одну за одной [заряжали], выезжали, по противнику работали. Ну а что делать, надо работать», — поделился он.

Один из артиллеристов добавил, что сейчас работа идет по позициям Вооруженных сил Украины (ВФУ) в Авдеевке. Точных позиций они не знают, так как прицелы раздает командир, а задача бойцов — правильно сориентировать и отправить снаряд.

По данным военкора, удары «Градов» — ответ на обстрелы Донецка со стороны ВФУ на этой неделе. Целью одного из залпов стал склад горючего украинских боевиков в Авдеевке. Его успешно поразили, после чего над позициями националистов несколько часов возвышался столб дыма.

27 августа вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку снаряды 155-миллиметрового калибра, которые применяются странами НАТО. От удара взрывной волны упали деревья, вылетели стекла из придорожных будок и машин.

24 августа украинские боевики трижды обстреляли Донецк с помощью крупнокалиберной артиллерии. Удары были нанесены из населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка по Куйбышевскому и Кировскому районам города.

Националисты регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, 20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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