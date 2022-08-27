В Польше предупредили об угрозе исчезновения продуктов из магазинов

Из-за высоких цен на газ в Польше могут исчезнуть продукты с полок магазинов. Об этом 27 августа рассказала газета Wiadomości.

Издание обратило внимание на то, что из-за подорожания углеводородов в Польше закрылся либо сократил свое производство ряд предприятий, связанных с пищевой промышленностью.

В частности, компания Grupa Azoty сообщила о закрытии завода по производству удобрений и компонентов создания пластмассы, а принадлежащие группе Capital химические заводы сократили производство аммиака на 10%.

Из-за этого пищевая промышленность стала испытывать дефицит необходимых для производства товаров, таких как углекислый газ. В результате страна, по признаниям представителей польской пищевой отрасли, может столкнуться с исчезновением мяса, молочных продуктов и других товаров всего через 2-3 недели.

Отмечается, что часть польских продуктовых предприятий уже приостановила свою работу из-за нехватки сырья, а многие другие находятся на грани закрытия, в в связи с чем предприниматели обратились к государству за помощью.

26 августа биржа ICE отчиталась о том, что цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

18 августа газета Daily Telegraph предрекла жителям Великобритании голод из-за кризиса стоимости жизни в стране. Продовольственные проблемы Лондона были вызваны ошибками в сельскохозяйственной политике, а также нарушением в цепочках поставок.

9 августа телеканал TVE сообщил об опасениях испанских фермеров насчет роста цен на продукты из-за засухи. Запасы воды в Испании по состоянию на конец июля были на 33% ниже, чем 10 лет назад. При этом угроза снижения запасов воды остается, так как дождей там до сих пор нет. Из-за этого фермеры собрали гораздо меньший урожай, чем в прошлом году, потери составили до 70% показателей 2021 года.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.