Bloomberg: Франция и Германия призвали Евросоюз продолжать выдавать визы россиянам

Франция и Германия выступают против того, чтобы Евросоюз (ЕС) запрещал выдачу виз гражданам России. Об этом сообщило агентство Bloomberg в субботу, 27 августа.

«Понимая обеспокоенность в этом контексте некоторых государств-членов, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений», — приводятся агентством слова из документа, подготовленного ко встрече глав МИД стран — членов ЕС в Праге на следующей неделе.

Как отмечается, две страны настаивают на том, чтобы выдача виз продолжалась россиянам, не связанным с правительством, особенно студентам, художникам, ученым и профессионалам, даже несмотря на то, что соседние с РФ страны, включая страны Балтии и Финляндию, хотят запретить въезд российским туристам.

Министры обсудят «компромиссный план», в рамках которого предусматривается введение дополнительных бюрократических процедур для россиян, желающих получить краткосрочную визу, а также их хотят заставить платить больше.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

26 августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в вопросах выдачи шенгенских виз гражданам России следует учитывать национальные особенности стран ЕС. По мнению главы МИД Германии, в таком положении нельзя говорить, что одна страна совершенно права, а другая — нет. Поэтому в этом вопросе «нужно уметь поставить себя на место другого».

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Он также напомнил о введенных ФРГ санкциях в отношении отдельных граждан России.

В тот же день заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз являются открытыми проявлениями шовинизма.

Вопрос запрета на выдачу виз обсуждается на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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