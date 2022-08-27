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Болгария опровергла проведение переговоров с «Газпромом» по новому договору

Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новый договор с «Газпромом»
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Болгария не намерена вести переговоры с российским «Газпромом» касательного нового долгосрочного, среднесрочного или краткосрочного договора с компанией. Об этом в субботу, 27 августа, заявил болгарский вице-премьер по экономической политике технического правительства Христо Алексиев.

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Как уточняет национальное агентство BTA, София ведет диалог с российским поставщиком голубого топлива касательно получения объемов по существующим договоренностям.

«Мы считаем, что такие действия не должны предприниматься смотрителем правительства. Только обычный кабинет министров и парламент могут принять решение о таком новом обязательстве», — отметил Христо.

«Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу» 27 апреля в связи с отсутствием оплаты за энергоресурс в рублях. После этого София заявила о планах найти альтернативных поставщиков, однако на фоне грядущего кризиса правительство страны, в том числе принявшее решение об отказе от сотрудничества с «Газпромом», было отправлено в отставку.

26 августа исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов заявил, что правительство Болгарии сообщило «Газпрому» о готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа в страну. Среди предложений названо продление срока приема оставшихся объемов газа.

Днем ранее, 25 августа, Христов отметил, что цена сжиженного природного газа (СПГ) на 50% выше стоимости поставок газа из РФ по контракту с «Газпромом». Он заявил, что в результате моделирования на основе формулы ценообразования в действующем контракте с «Газпром экспорт» видно, что энергоресурс российской компании — второй по дешевизне после азербайджанского газа. По словам министра, стоимость заказанных предыдущим правительством двух партий СПГ, которые должны быть разгружены в сентябре, на 50% превышает цену поставок «Газпрома». 22 августа Христов также заявлял, что Болгария проведет переговоры с «Газпромом» по вопросу возобновления поставок газа.

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