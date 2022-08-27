Путин назначил пенсии и соцвыплаты прибывшим из ДНР и ЛНР

Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), а также с Украины на территории РФ будут получать ежемесячные социальные и пенсионные выплаты. Соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал в субботу, 27 августа, президент России Владимир Путин.

Согласно документу, в целях обеспечения социальной поддержки граждан ДНР, ЛНР, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и прибывших на территорию РФ после 18 февраля 2022 года, устанавливается ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тыс. рублей и ежемесячная пенсионная выплата инвалидам в размере 10 тыс. рублей.

Кроме того, установлена доплата к ежемесячной соцвыплате инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам старше 80 лет, которая составит 3 тыс. рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны установлено ежемесячно выплачивать по 5 тыс. рублей.

Беременным женщинам определена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка — 20 тыс. рублей. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, для детей под опекой — 15 тыс. рублей. Единственный родитель будет получать по 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Выплаты будут производиться до 31 декабря текущего года, добавила «Газета.Ru».

В этот же день Путин подписал указ о праве граждан Украины, ЛНР и ДНР находиться на территории России без ограничения сроков. Они вправе временно пребывать в стране при условии прохождения государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования. Разрешается также работать на российской территории без разрешения на работу или патента.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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