Бывший тренер «Спартака» объяснил победу клуба над «Факелом» удачными заменами

Удачные замены во втором тайме помогли «Спартаку» победить в игре с «Факелом», заявил бывший тренер красно-белой команды Валерий Гладилин «Газете.Ru» 27 августа.

Матч, завершившийся со счетом 4:1, прошел на стадионе в Воронеже в рамках седьмого тура РПЛ. По мнению Гладилина, в первом тайме «Факел» играл собранно и мобильно, поведя в счете.

«Игра была равной. Во втором тайме на матч повлияли удачные замены Абаскаля. Видимо, во втором тайме «Факел» успокоился, а этого было достаточно. «Спартак» перехватил инициативу», — подчеркнул бывший тренер «Спартака»

Он также отметил, что «Факел» не заслужил такого крупного поражения, но после второго пропущенного мяча команда стала «раскрываться».

По итогам этой игры футбольный клуб «Спартак» занял первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 16 очков, пишет «Спорт-Экспресс».

4 сентября команда сыграет на своем поле с питерским «Зенитом», который утратил лидерство в лиге, удерживаемое после победы над московским «Торпедо» с 21 августа.