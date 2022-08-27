В Испании заявили об угрозе сокращения урожая оливок из-за засухи

Продолжающая засуха в Испании может вылиться в двукратное сокращение урожая оливок в провинции Кордова в 2022 году. Об этом 27 августа сообщило агентство Europa Press со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассоциации молодых сельхозпроизводителей (Asaja) провинции.

По прогнозам специалистов ассоциации, в 2022 году фермеры Кордовы соберут около 180 тыс. т оливок, в то время, как в 2021 году объем урожая в провинции составил около 300 тыс. т.

Отмечается, что потеря 50% урожая приведет к серьезным финансовым убыткам, которые могут составить около €500 млн.

Кроме ущерба нанесенного небывалой засухой, производители оливкового масла пострадали от роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо, сообщает «Газета.Ru».

23 августа в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что нынешняя засуха в Европе может оказаться самой серьезной за последние 500 лет.

9 августа сообщалось, что запасы воды в Испании по состоянию на конец июля были на 33% ниже, чем 10 лет назад. При этом угроза снижения запасов воды остается, так как дождей там до сих пор нет.

Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды.

18 июля в Евросоюзе заявили о нависшей угрозе засухи на почти половине ее территории. Еврокомиссия опасается, что в результате этого значительно снизится урожай. В ЕК указали, что угроза снижения урожая этим летом фиксируется во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Словении и Хорватии.