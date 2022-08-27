Военкор «Известий» показал кадры разминирования цехов «Азовмаша»

Военкор «Известий» Родион Северьянов 27 августа показал кадры разминирования цехов завода «Азовмаш» в Мариуполе, где находился укрепрайон ВСУ. Только за последние два дня там обнаружили 20 боеприпасов.

«В основном то, что осталось после боевых действий: гранаты с отстреленными чеками, которые не взорвались, выстрелы для подствольного гранатомета ВОГ-17 и РПГ, противопехотные кассетные боеприпасы для «Точки-У», — рассказал командир группы разминирования с позывным Махмуд.

На кадрах видны груды военной формы ВСУ и характерные для украинских войск разгрузочные жилеты. Кроме того, среди руин разбросаны сине-желтые флаги.

Командир группы разминирования также сообщил, что работу в помещении осложняют груды металла. Разыскивать боеприпасы среди них приходится визуально, а металлоискатели используют только на прилегающей территории.

26 августа военкор «Известий» Эмиль Тимашев рассказал о переоборудованном в медпункт жилом доме на Херсонщине. Он сообщил, что прием пациентов ведется каждый день. В населенном пункте работают врачи разных направлений и помощь стараются оказать всем нуждающимся.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».