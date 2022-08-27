Гаджиев удивлен быстрым поражением Шлеменко в бою с Иличем

Серб Александр Илич сумел удивить многих, расправившись с российским бойцом ММА Александром Шлеменко всего за 20 секунд, заявил глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев 27 августа.

Гаджиев напомнил, что Шлеменко считался фаворитом в главном бою турнира RCC 12. Однако глава АМС Fight Nights прекрасно понимал, что Илич — сильный спортсмен.

«Я его и до этого считал очень сильным спортсменом. Я еще до матча говорил о том, что это не будет легкой прогулкой для Шлеменко. Но, конечно, нокаут за 20 секунд — это действительно удивительно», — отметил Гаджиев.

Он уверен, что россиянину не хватило концентрации в начале, чем и воспользовался Илич.

«Подерись они еще раз, такая ситуация не повторилась бы. И думаю, что в бое-реванше Шлеменко всё равно будет считаться фаворитом, но нужно делать выводы», — резюмировал Гаджиев.

Ранее 27 августа боец ММА Рамазан Эмеев также удивился быстрой победе серба. По его мнению, Шлеменко с «бешеным настроем» начал бой, однако неудачное движение привело к поражению бойца.

Илич и Шлеменко провели бой 26 августа. Менее менее чем за минуту сербский боец отправил в нокаут противника. Несмотря на то что россиянин был фаворитом в поединке, ему не удалось одолеть серба.

По итогу поединка Шлеменко заявил о желании провести реванш. Боец добавил, что его главная ошибка в том, что он недооценил соперника.

Ранее перед боем Шлеменко заявлял, что ему будет трудно защищаться против Илича. Спортсмен отметил, что его техника боя против оппонента пока не готова, так как он большую часть времени работал над защитой, но серб оказался «неудобным» соперником, из-за чего подготовку пришлось полностью перестроить.