Американцы раскритиковали Байдена после его слов о демократии на Украине

Пользователи Twitter из США раскритиковали американского лидера Джо Байдена, после того как он назвал Украину демократичным государством. Об этом стало известно в субботу, 27 августа.

Ранее глава Белого дома опубликовал в соцсети поздравительное послание по случаю Дня независимости Украины. В нем президент Соединенных Штатов заявил о курсе Вашингтона на дальнейшую поддержку Киева, который, по его словам, «защищает свой суверенитет и демократию».

Американцы отнеслись с высказыванию Байдена с иронией.

«Если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов», — написал один из пользователей Twitter.

По мнению другого юзера, Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире на американские деньги.

С ними согласились многие пользователи, возмущенные затратами американских властей на помощь Украине.

«Мы должны отправить им $500 млрд, чтобы они отпраздновали», — иронизирует один из них.

«Больше не нужно отдавать им наши с трудом заработанные деньги!» — добавляет другой.

25 августа Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал дальше поддерживать Украину.

Днем ранее Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Киеву. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд. В тот же день пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что с 2014 года США поставили Украине вооружения на общую сумму $15,5 млрд.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине и в Донбассе.