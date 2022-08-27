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Умер известный военный журналист Дмитрий Литовкин

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Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в возрасте 50 лет. Сообщается, что журналист болел, накануне его ввели в кому, передает телеканал «Известия».

Литовкин работал в редакции «Независимого военного обозрения». Как автор сотрудничал с изданиями «Известия», ТАСС, «Взгляд».

Корреспондент писал на темы контроля за вооружениями, военной промышленности, вопросов ракетной техники.

Литовкин был представителем журналистской династии. Отец Дмитрия — Виктор Литовкин, советский военный обозреватель.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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