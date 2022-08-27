Военкор «Известий» показал бывший укрепрайон ВСУ на «Азовмаше»

Военкор «Известий» Родион Северьянов 27 августа показал, как выглядел укрепрайон ВСУ на территории завода «Азовмаш» в Мариуполе, где в настоящее время ведутся работы по разминированию территории.

«Осторожно, мины» и красная ленточка. Здесь уже начинается опасная территория, на которой еще не бывали журналисты, разве что саперы. И то вся территория завода «Азовмаш» до конца еще не обследована», — рассказывает корреспондент, продвигаясь по территории завода.

На кадрах, снятых военкором, можно увидеть состояние «Азовмаша» после весенних боев с украинскими националистами. Кроме того, Северьянов показал цеха завода изнутри, в которых царит разруха.

Съемочная группа «Известий» побывала также в бункерах — именно в них укрывались украинские националисты. Перед тем как сложить оружие, они заминировали всю территорию завода.

«В этом бункере был основной укрепрайон украинских националистов. Огромное количество брошенной формы и растяжки тут были обнаружены. Националисты знали, что сюда будут заходить наши бойцы, и оставили огромное количество мин», — отметил Северьянов.

26 августа военкор «Известий» Эмиль Тимашев рассказал о переоборудованном в медпункт жилом доме на Херсонщине. Он сообщил, что прием пациентов ведется каждый день. В населенном пункте работают врачи разных направлений и помощь стараются оказать всем нуждающимся.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».