Европа сама виновата в разразившемся топливном кризисе. Об этом 26 августа заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

«То, что у нас огромная инфляция и огромный рост цен на энергоносители, возникло задолго до 24 февраля. Мы навлекли это на себя, Запад навлек на себя», — сказал он в интервью Seznam Zpravy.

Он заявил, что анонсируемая политиками энергетическая независимость приведет к отказу экономики. Также он раскритиковал движение в сторону использования возобновляемых источников энергии.

«Я не понимаю, почему не упоминается причина номер один — зеленое безумие и предполагаемая борьба с изменением климата, а также зеленая сделка Евросоюза, которая является основной причиной повышения цен», — добавил бывший президент.

27 августа посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья заявил, что импорт топлива из Африки серьезно скажется на европейской экономике, так как стоимость газа оттуда будет выше, чем из России.

26 августа The Financial Times сообщила, что жителям Великобритании из-за энергокризиса придется зимой делать выбор между едой и отоплением. Также издание ожидает сокращение рабочих мест и закрытие компаний.

Издание Daily Express 21 августа написало, что британцев будут поощрять за экономное расходование электроэнергии в часы пиковой нагрузки. С такой инициативой выступил оператор единой британской энергосистемы National Grid.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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