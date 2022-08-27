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Президент Сербии Вучич рассказал о фантастической цене за российский газ

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Президент Сербии Александр Вучич назвал цену, по которой его страна приобретает российский газ, фантастической. Об этом политик заявил в обращении к нации 27 августа.

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«Мы тратим 3,2 млрд кубометров газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63–64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена!» — подчеркнул сербский лидер.

Сейчас, отметил Вучич, если бы стране было необходимо получить 1,2 млрд куб. м газа от России по нынешним ценам, то властям пришлось бы заплатить €4,8 млрд.

Президент Сербии добавил, что Белграду удалось пополнить запасы газа ранее благодаря поставкам из России.

«К счастью, нам удалось закупить (газ. — Ред.) до этого тяжелого времени, иначе мы бы были банкротом», — резюмировал президент.

Ранее, 26 августа, Вучич заявил, что ни одна европейская страна не может справиться с нынешней ситуацией при текущих ценах на газ. По его словам, Европу ожидают проблемы осенью и зимой.

24 августа президент Сербии обратил внимание на то, что крупнейшие европейские страны столкнулись с проблемой отключения электричества на фоне кризиса. В качестве примеров он назвал такие развитые страны, как Великобритания, Финляндия, Германия.

26 августа стало известно, что биржевые цены на газ в Европе побили рекорд, превысив $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и зашкаливает инфляция.

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