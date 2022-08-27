Путин назначил пенсии и соцвыплаты прибывшим из ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин 27 августа подписал указ о социальных ежемесячных выплатах для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), а также с Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, меры поддержки доступны для переселенцев, пересекших границу России начиная с 18 февраля 2022 года. Так, инвалиды раз в месяц будут получать соцвыплату в размере 10 тыс. рублей. Доплата к ежемесячному пособию инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам старше 80 лет составит 3 тыс. рублей.

Аналогичная сумма беременным женщинам и единственному родителю на каждого ребенка. При рождении ребенка будет выплачена сумма в 20 тыс. рублей

На каждого ребенка выплата каждый месяц составит 4 тыс. рублей, а под опекой — 15 тыс. рублей. Если в семье только один родитель, ему будут выплачивать на каждого по 10 тыс. рублей.

Ежемесячное пособие для ветеранов Великой Отечественной войны составит 5 тыс. рублей.

Кроме того, 27 августа Путин подписал указ о праве граждан Украины, ЛНР и ДНР находиться в России без ограничения сроков. Согласно тексту документа, они имеют право временно пребывать на территории РФ при условии прохождения государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.

Что касается граждан Украины и ДНЛР, которые уже находятся в стране, они должны в течение 30 дней пройти идентификацию личности и медосвидетельствование.

24 августа Путин поручил правительству обеспечить до 15 сентября единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей одному из родителей школьников, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите мирного населения, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.