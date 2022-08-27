Мошенник украл $730 тыс. с помощью приложения для знакомств в Японии

Житель Японии стал жертвой мошенника, который благодаря приложению для знакомств выкрал у него около $730 тыс. Об этом 27 августа сообщил телеканал NHK.

Житель города Тосу в префектуре Сага в возрасте 40 лет познакомился с человеком, представившемся японкой. После обмена сообщений ему предложили принять участие в валютной инвестиции, на что тот согласился.

Потерпевший в течение трех недель совершил 17 переводов на 12 разных банковских счетов на общую сумму около 100 млн йен ($730 тыс. — Ред.). В конце концов, он понял, что был обманут, и сообщил об этом в полицию.

В феврале Nexflix выпустил документальный фильм об «Аферисте из Tinder». Израильтянин Саймон Леваев знакомился с женщинами в приложении и обкрадывал их, выдавая себя за сына бриллиантового магната. Своих жертв Леваев обманул на десятки и сотни тысяч евро. Среди его жертв были как и обычные женщины, так и охотницы за миллиардерами.