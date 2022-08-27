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Bloomberg рассказал о шантаже граждан Германии канцлером Шольцем

Bloomberg: Шольц шантажирует граждан своей страны, пытаясь решить проблемы энергокомпаний
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Фото: REUTERS/Benjamin Westhoff
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Канцлер Германии Олаф Шольц и немецкие министры шантажируют граждан своей страны, пытаясь за их счет решить проблемы энергокомпаний. Об этом сообщает Bloomberg 26 августа.

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Агентство, ссылаясь на слова министра экономики и заместителя канцлера Германии Роберта Хабека, рассказало о возможности банкротства крупнейшей газовой компании Uniper SE при отмене нового налога, призванного компенсировать скачки цен на энергию. По его словам, закрытие предприятия принесет еще больше последствий для граждан.

Однако жители Германии раскритиковали такое решение, отмечается в публикации. По их мнению, при введении нового налога с 1 октября энергокомпании останутся в выигрыше, так как меньше всего пострадают от кризиса. В ответ на это Хабек устроил откровенный шантаж, пишет Bloomberg, и заявил, что тогда система страны рухнет и ее ждет крах.

«Технические детали этого сбора, безусловно, еще могут быть пересмотрены», — резюмировал канцлер.

Поставки газа в ФРГ упали в том числе из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток» из Канады, которые возникли в результате антироссийских санкций.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.

26 августа стало известно, что биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

Ранее, 17 августа, Bloomberg сообщил, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. По информации агентства, при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

До этого, 15 августа, глава германской Левой партии Мартин Ширдеван предрек протесты в стране к осени из-за роста цен на энергоносители и из-за растущей инфляции.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.

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