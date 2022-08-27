Лавров указал на провал идеи изолировать отстаивающие суверенитет страны

Россия не станет мириться с попытками коллективного Запада изолировать государства, которые отстаивают собственный суверенитет. Наоборот, она продолжит наращивать связи со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС). Такое заявление в субботу, 27 августа, сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на Первом Казанском глобальном молодежном саммите.

«Не приемлем повсеместное навязывание Западом своих псевдоценностей, попытки подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, сколачивание против них блоков и союзов», — пояснил дипломат.

Вместо этого продолжится взаимодействие со странами ОИС на основе равенства и взаимной выгоды, уважения культурно-цивилизационной самобытности и других аспектов.

Ранее в этот же день Лавров в видеообращении к участникам V Глобального форума молодых дипломатов указал на «расистскую» политику США и их западных сателлитов. По его словам, навязываемый порядок предполагает деление мира на исключительных в «золотом миллиарде» и остальных.

Сергей Лавров также призвал активизировать диалог и решать насущные проблемы путем объединения сил на основе общепризнанных норм международного права. В настоящий момент, добавил дипломат, однополярного мира больше не существует.

16 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на то, что российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира.

25 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что США наплевательски относятся к другим странам, используя их как средство в своей нечестной борьбе за мировое господство. По его словам, в нынешних реалиях европейским странам выпутаться из американского влияния совсем непросто.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что как бы Запад ни пытался сохранить существующий порядок вещей, в мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.