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В Киеве отказались от заявления о возможной принудительной эвакуации города

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Фото: РИА Новости/стрингер
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Директор департамента муниципальной безопасности Киева Роман Ткачук отказался от своих слов о том, что власти столицы Украины прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации. Об этом сообщается на сайте администрации города 27 августа.

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«Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет речь», — приводятся в сообщении слова Ткачука.

Чиновник заявил, что в каждом районе Киева действительно созданы специальные эвакуационные комиссии, но, по его словам, они существуют уже давно. Эти комиссии предусмотрены на случай различных чрезвычайных ситуаций — от паводка до техногенных катастроф.

«Мы действительно периодически проводим учения, проговариваем разные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду», — добавил Ткачук.

Несколькими днями ранее украинские СМИ сообщали, что Ткачук заявлял о проработке властями Киева вариантов возможной принудительной эвакуации жителей города. Чиновник рассказал, что киевские городские власти уже начинают тренировку эвакуационных комиссий, для того чтобы понимать, как будет проводиться эвакуация того или иного района или всего города.

15 августа мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам подготовить к зиме теплые вещи и одеяла, добавив, что в украинской столице могут быть перебои с электричеством. В этом случае, по его словам, власти готовы справиться с ситуацией с помощью запасов мазута, но только на короткий промежуток времени.

Ранее, в июле, украинцам посоветовали вязать свитера и теплые носки, как это делают в «зарубежных фильмах о Рождестве», а также заклеивать окна к зиме. Тогда сообщалось, что с приобретением газа у Украины могут возникнуть финансовые проблемы, так как США и Европа не могут гарантировать необходимое содействие в решении этой проблемы.

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