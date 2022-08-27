ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро

Банк России расширил перечень источников валюты для продажи физическим лицам. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба регулятора.

«Если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц», — сообщили в финучреждении.

На желающих обменять валюту новые правила никак не скажутся. Банки по-прежнему могут выдавать только те объемы наличных средств в долларах и евро, которые были получены после 9 апреля.

При этом продолжают действовать ограничения на объем снятых наличных средств в валюте. Лимит составляет 10 тыс. долларов или евро.

1 августа Центробанк продлил ограничения не снятие иностранной наличной валюты еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Снять в валюте можно только те средства, которые поступили на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

22 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ будет вынужден в сентябре продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам.

16 июня она заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.