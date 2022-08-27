В ДНР сообщили о гибели американского наемника

В боях под Егоровкой в Донецкой области солдаты ликвидировали наемника из США Алана Джошуа, сражавшегося на стороне ВСУ. Об этом 27 августа сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинские солдаты, спасаясь бегством, бросили труп наемника на поле боя. При убитом военнослужащие народной милиции обнаружили документы на имя гражданина США Алана Джошуа 1998 года рождения. Сейчас его тело направлено в один из моргов.

Морозова добавила, что в республике готовы передать останки военного его родственникам для захоронения.

Кроме того, ДНР уведомила представителей США и главу мониторинговой миссии ООН о произошедшем, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 26 августа, о ликвидации Джошуа добровольцами из приморского отряда «Тигр» также сообщал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, против «Тигра» вышла подготовленная группа наемников из разных стран, однако атака была отбита.

20 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в населенном пункте Андреевка Харьковской области более 100 боевиков националистического формирования «Кракен», в том числе 20 американских наемников.

До этого, 10 августа, военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» заявил, что иностранные наемники на Украине — это не сплошь идейные добровольцы, как их принято представлять в западных СМИ, а зачастую профессиональные военные, которые зарабатывают деньги или делают карьеру.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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