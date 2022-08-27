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Пять человек пострадали в Ингушетии из-за взрыва газа

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Фото: vk.com/ГУ МЧС России по РИ
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В результате взрыва газовоздушной смеси на летней кухне частного дома в ингушском городе Карабулак в субботу, 27 августа, пострадали пять человек. По данным «Известий», среди них есть дети.

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Вслед за хлопком возгорания не последовало. В настоящий момент на месте работают службы спасения, правоохранительные органы.

В ГУ МЧС по Ингушетии подтвердили информацию о взрыве газа, а также сообщили о госпитализации пострадавших в медицинское учреждение для оценки состояния и оказания необходимой помощи.

25 августа газовоздушная смесь взорвалась в трехэтажном жилом доме в Сухом Логу (Свердловская область) на улице Фрунзе. Кроме того, зарегистрированы возгорания в квартирах на первом и третьем этажах здания. Хозяйка квартиры была госпитализирована.

На прошлой неделе взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в Оренбурге из-за неисправности самогонного аппарата. В помещении находились семилетний ребенок и 38-летний мужчина, оба были госпитализированы с ожогами. Мальчик скончался в больнице.

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