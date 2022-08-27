Известную турецкую певицу арестовали за шутку о религии

Популярная турецкая певица Гюльшен Чолакоглу была арестована 25 августа из-за шутки на религиозную тему. Об этом сообщает издание Bianet.

Уточняется, что звезда проходит обвиняемой в «подстрекательстве к ненависти, вражде и оскорблении». Чолакоглу пошутила о мусульманском профессионально-техническом училище, известном как школа имам-хатыба в Турции, еще в апреле текущего года, однако правоохранительные органы обратили на это внимание только сейчас.

«Раньше он учился в школе имам-хатыба. Отсюда его извращенность», — пошутила певица над одним из своих музыкантов во время концерта.

Звезда уже принесла извинения, за нее заступились фанаты и другой известный турецкий певец Таркан.

В мае в Пятигорске отменили запланированный на следующий месяц концерт российского эстрадного артиста Филиппа Киркорова. Решение связано с рекомендацией Минкультуры РФ, обращением администрации Пятигорска и горожан, а также с мнением РПЦ из-за танца на кресте во время песни «Мария Магдалена».

До этого, 6 мая, Киркоров принес извинения за свой танец на кресте. Он отметил, что всё, что происходило на сцене, — исключительно фантазийная история, которая не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии.