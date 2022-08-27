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Умер театральный режиссер Кирилл Стрежнев

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Фото: muzkom.net
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Главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев умер в возрасте 68 лет. Об этом ТАСС сообщили 27 августа в пресс-службе театра.

В учреждении рассказали, что на протяжении долгого времени Стрежнев боролся с болезнью.

«Коллектив родного театра скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками», — добавили сотрудники театра.

Спектакли режиссера ставили на сценах Москвы, Санкт-Петербурга и Чикаго. Стрежнев носил звание народного артиста России. Список его постановок насчитывает 104 спектакля.

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