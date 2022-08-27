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Мужчина утонул в реке Темзе во время задержания полицейскими

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Stephen Simpson
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В городе Кингстон-апон-Темз, входящем в состав Большого Лондона, 20-летний мужчина утонул в реке Темзе во время задержания сотрудниками полиции. Об этом сообщает газета Daily Mail 27 августа.

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Из сообщения следует, что вечером 26 августа полицейским поступил вызов о ссоре между мужчиной и женщиной. Прибыв на место, сотрудники попытались задержать мужчину, обвиняемого в краже, однако он бросился в воду и пропал из виду. Его труп обнаружили спустя два часа.

В настоящий момент полицейские продолжают расследования произошедшего.

Ранее, 24 августа, 24-летняя жительница Канады утонула в бассейне отеля во время ведения прямой трансляции для подписчиков на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

Сначала девушка находилась в мелкой части бассейна, но затем оставила телефон на бортике и отплыла в глубокую часть. Подписчики услышали крики о помощи, которые вскоре прекратились. Через несколько часов тело Ньябуто нашли другие постояльцы отеля.

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