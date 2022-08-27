Губернатор Нью-Йорка попросила сторонников Трампа покинуть штат

Губернатор Нью-Йорка оказалась политической шовинисткой. Кэти Хокул потребовала республиканцев покинуть город, передает телеканал «Известия».

Губернатор заявила: от сторонников бывшего президента США Дональда Трампа нет никакой пользы.

По разным оценкам, в Нью-Йорке живут до 4,5 млн республиканцев. Мегаполис полностью зависит от налогов, которые платят жители. Отъезд ньюйоркцев стал серьезной проблемой в последние годы. Как сообщают СМИ, если Нью-Йорк покинут 4,5 млн жителей — город станет банкротом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.