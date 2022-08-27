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ЦБ расширил возможности банков по продаже наличной валюты

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Центробанк расширил возможности банков РФ по продаже наличной валюты, передает телеканал «Известия».

Новым распоряжением регулятор увеличил предложение на отечественном рынке. Так, к примеру, были сняты ограничения на покупку валюты у банков-нерезидентов, а также поступающей в кассы от юрлиц.

Однако ЦБ продолжит работу по девалютизации в стране. Ограничение на снятие долларов и евро продлено до 9 марта 2023 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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