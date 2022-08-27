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Один человек погиб при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб один человек и еще 4 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщили 27 августа в штабе теробороны ДНР.

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«ВФУ (Вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по ул. Черепановых ранены 4 человека. Один человек погиб», — отмечается в Telegram-канале штаба.

Ранее 27 августа сообщалось, что ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Ворошиловскому району Донецка. Как минимум один снаряд упал на бульваре Пушкина напротив здания администрации главы республики Дениса Пушилина.

24 августа украинские боевики трижды обстреляли Донецк с помощью крупнокалиберной артиллерии. Удары были нанесены из населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка по Куйбышевскому и Кировскому районам города.

19 августа сообщалось, что в результате обстрела военными Украины в Кировском районе Донецка погибли два мирных жителя.

За день до этого мирная жительница 1961 года рождения погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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