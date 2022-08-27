На крыше военного госпиталя в Праге возник пожар

В чешской столице — в Праге — в субботу, 27 августа, на чердаке центрального военного госпиталя произошло возгорание, перешедшее на крышу. Об этом пишет объединенный корпус пожарных и спасателей страны.

«В здании А5 Центрального военного госпиталя в Праге, где находится отделение неврологии, загорелась крыша. Проведена экстренная эвакуация пациентов», — говорится в заявлении.

На месте работает бригада пожарных. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Данный госпиталь является одним из крупнейших в Чехии.

Ранее в этот же день на складе в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар, площадь распространения которого составила порядка 2 тыс. кв. м.

По утверждению администрации объекта, на складе находились лакокрасочные материалы и электрические кабели.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось 22 человека. В ликвидации возгорания принимают участие 25 человек личного состава и семь единиц техники.

26 августа главное управление МЧС России по Саратовской области сообщило о локализации пожара в городе Энгельс. Возгорание произошло в производственном здании промзоны на площади 950 кв. м.