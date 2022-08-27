Два энергоблока ЗАЭС продолжают обеспечивать электричеством населенные пункты

В настоящий момент на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) работают два энергоблока. Они обеспечивают электроэнергией правый и левый берег реки Днепр. Об этом 27 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Четыре энергоблока на плановом ремонте. В данный момент работают два. Электричество уходит как на правый в сторону Украины, так и на левый берег Днепра», — заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Незадолго до этого Министерство обороны России заявило о трех обстрелах ЗАЭС за сутки с 26 по 27 августа. Боевики смогли запустить четыре снаряда на крышу спецкорпуса № 1 станции со 168 сборками американского ядерного топлива фирмы «Вестингхаус». Всего было выпущено 17 снарядов. Тогда же Рогов рассказал об атаке на Энергодар со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

В пятницу был подключен к энергосети второй энергоблок ЗАЭС. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности обнаружено не было. Незадолго до этого украинская компания «Энергоатом» сообщила, что все блоки ЗАЭС отключены от электросети, питание электричеством сохраняется только за счет линии из энергосистемы украинской стороны. Собственные потребности станции в электропитании обеспечивались через отремонтированную линию.

О состоянии ЗАЭС Киев уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщив о восстановлении работы одного из отключенных ранее энергоблоков электростанции 26 августа. Гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси отметил критическую важность направления миссии экспертов МАГАТЭ на станцию с шестью реакторами как можно скорее.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев вероятно планирует использовать станцию для чудовищных провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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