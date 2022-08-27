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Великобритания передаст Украине подводные дроны

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Фото: gov.uk
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Великобритания направит Украине подводные дроны для поиска мин. Об этом сообщило 27 августа министерство обороны королевства.

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«В страну отправят шесть автономных машин для поиска мин, которые помогут обнаруживать российские мины в водах у ее берегов. Три из них будут предоставлены со складов в Великобритании, а еще три будут закуплены», — сказано в заявлении.

Подводные дроны предназначены для использования в мелководных прибрежных условиях и эффективно работают на глубине до 100 м. Они способны обнаружить, определить местоположения и идентифицировать мины с помощью набора датчиков, чтобы военно-морские силы Украины смогли их уничтожить.

«Это жизненно важное оборудование. Обучение ему поможет Украине сделать свои воды безопасными, наладить поток зерна в остальной мир и поддержать вооруженные силы Украины в их стремлении защитить свою береговую линию и порты», — заявил министр обороны Бен Уоллес.

24 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев сообщил о решении Лондона выделить новый пакет военной помощи Украине в размере £54 млн.

Ранее в этот же день появилась информация о планах Норвегии и Соединенного Королевства поставить на Украину микробеспилотники PD-100 Black Hornet. Они давно состоят на вооружении морской пехоты США. Разработаны в октябре 2014 года компанией Prox Dynamics.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что дополнительная поставка Украине 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью $200 млн изменит ход специальной операции РФ по защите Донбасса.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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