Великобритания передаст Украине подводные дроны

Великобритания направит Украине подводные дроны для поиска мин. Об этом сообщило 27 августа министерство обороны королевства.

«В страну отправят шесть автономных машин для поиска мин, которые помогут обнаруживать российские мины в водах у ее берегов. Три из них будут предоставлены со складов в Великобритании, а еще три будут закуплены», — сказано в заявлении.

Подводные дроны предназначены для использования в мелководных прибрежных условиях и эффективно работают на глубине до 100 м. Они способны обнаружить, определить местоположения и идентифицировать мины с помощью набора датчиков, чтобы военно-морские силы Украины смогли их уничтожить.

«Это жизненно важное оборудование. Обучение ему поможет Украине сделать свои воды безопасными, наладить поток зерна в остальной мир и поддержать вооруженные силы Украины в их стремлении защитить свою береговую линию и порты», — заявил министр обороны Бен Уоллес.

24 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев сообщил о решении Лондона выделить новый пакет военной помощи Украине в размере £54 млн.

Ранее в этот же день появилась информация о планах Норвегии и Соединенного Королевства поставить на Украину микробеспилотники PD-100 Black Hornet. Они давно состоят на вооружении морской пехоты США. Разработаны в октябре 2014 года компанией Prox Dynamics.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что дополнительная поставка Украине 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью $200 млн изменит ход специальной операции РФ по защите Донбасса.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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