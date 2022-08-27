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Карта спецоперации на Украине 27 августа

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 августа можно в материале «Известий».

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Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ударами оперативно-тактической авиации ВКС России по подразделениям 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Квитневое в Николаевской области было уничтожено более 40% личного состава этого подразделения.

Кроме того, в районе населенного пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады украинских военных уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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