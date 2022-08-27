В Тверской области нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Ржевском районе Тверской области. Об этом в субботу, 27 августа, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 26 августа. Группа специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы региона нашла и изъяла 152-мм артиллерийский снаряд. Взрывоопасный предмет был ликвидирован на полигоне.

В мае 2022 года в Воронеже пятилетняя девочка нашла похожий на гранату времен ВОВ предмет во время прогулки по детскому саду. Ребенок рассказал о находке воспитателю, а позже — родителям. Лишь после звонка в дежурную часть взрослые узнали, что речь шла о боевой гранате, которая оказалась невзрывоопасной.