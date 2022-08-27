Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил об усугублении кризиса в Косово
Мир
Сенатор США назвал Турцию главной угрозой Восточному Средиземноморью
Мир
Лавров указал на расистское деление мира Западом «на исключительных и остальных»
Мир
В Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Мир
Источник рассказал о вербовке СБУ выезжающих в Россию украинских граждан
Мир
Пожилая британка пожаловалась на живших у нее украинских беженцев
Мир
Губернатор Нью-Йорка Хокул попросила сторонников Трампа покинуть штат
Общество
Лесные пожары под Рязанью не выходят за контур их тушения
Общество
В Госдуме напомнили об освобождении учителей от лишней бумажной работы
Мир
Российский спутник «Канопус-В» обнаружил обмеление рек в Европе
Культура
Сериал «Дом дракона» продлили на второй сезон
Происшествия
В тюменском селе три школьницы избили мужчину
Сюжет:

Алоян назвал победу Гассиева «возвращением Тайсона»

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Михаил Алоян отреагировал на победу Мурата Гассиева над Карлоусом Уэлчем, назвав ее «возвращением Майка Тайсона». Об этом он рассказал 27 августа.

«У него был большой перерыв между боями, и ему надо почувствовать ринг, соревновательный процесс. Это же немаловажно. Поэтому сейчас он вкатился, всё в форме, чувствует себя хорошо. Дальше будут посерьезнее соперники, возраст у него, в принципе, молодой, позволяет идти к еще большим вершинам. Поэтому не всё сразу, погодите немного», — сказал Алоян «Известиям».

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев — о примерах для подражания, предстоящем бое с Карлоусом Уэлчем и принятии травм

Бронзовый призер Олимпийских игр также посоветовал Гассиеву не отвечать сразу на предложение о реванше, а провести еще несколько боев.

«Ему до этого еще несколько боев провести, и почему бы нет? Все они дерутся на большом уровне, и все достойны друг друга. Будет интересно посмотреть на это всё», — добавил спортсмен.

26 августа Гассиев одержал победу над Уэлчем в рамках турнира «Битва у крепости Калемегдан». В подходящий момент россиянин смог с одного удара отправить американца в нокаут. Это третья победа Гассиева в супертяжелом весе.

28-летний Мурат Гассиев — бывший чемпион мира по версиям IBF (2016-2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе. На его счету числятся 30 поединков, в 21 из которых он одержал победу нокаутом. У его соперника, 42-летнего Уэлча, в копилке 24 боя, из которых 19 побед — нокаутом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022