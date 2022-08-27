Алоян назвал победу Гассиева «возвращением Тайсона»

Российский боксер Михаил Алоян отреагировал на победу Мурата Гассиева над Карлоусом Уэлчем, назвав ее «возвращением Майка Тайсона». Об этом он рассказал 27 августа.

«У него был большой перерыв между боями, и ему надо почувствовать ринг, соревновательный процесс. Это же немаловажно. Поэтому сейчас он вкатился, всё в форме, чувствует себя хорошо. Дальше будут посерьезнее соперники, возраст у него, в принципе, молодой, позволяет идти к еще большим вершинам. Поэтому не всё сразу, погодите немного», — сказал Алоян «Известиям».

Бронзовый призер Олимпийских игр также посоветовал Гассиеву не отвечать сразу на предложение о реванше, а провести еще несколько боев.

«Ему до этого еще несколько боев провести, и почему бы нет? Все они дерутся на большом уровне, и все достойны друг друга. Будет интересно посмотреть на это всё», — добавил спортсмен.

26 августа Гассиев одержал победу над Уэлчем в рамках турнира «Битва у крепости Калемегдан». В подходящий момент россиянин смог с одного удара отправить американца в нокаут. Это третья победа Гассиева в супертяжелом весе.

28-летний Мурат Гассиев — бывший чемпион мира по версиям IBF (2016-2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе. На его счету числятся 30 поединков, в 21 из которых он одержал победу нокаутом. У его соперника, 42-летнего Уэлча, в копилке 24 боя, из которых 19 побед — нокаутом.