Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил об усугублении кризиса в Косово
Мир
Сенатор США назвал Турцию главной угрозой Восточному Средиземноморью
Мир
Лавров указал на расистское деление мира Западом «на исключительных и остальных»
Мир
В Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Мир
Источник рассказал о вербовке СБУ выезжающих в Россию украинских граждан
Мир
Пожилая британка пожаловалась на живших у нее украинских беженцев
Мир
Губернатор Нью-Йорка Хокул попросила сторонников Трампа покинуть штат
Общество
Лесные пожары под Рязанью не выходят за контур их тушения
Общество
В Госдуме напомнили об освобождении учителей от лишней бумажной работы
Мир
Российский спутник «Канопус-В» обнаружил обмеление рек в Европе
Культура
Сериал «Дом дракона» продлили на второй сезон
Происшествия
В тюменском селе три школьницы избили мужчину

Врач рассказал о восстановлении кожи с помощью лосося и петрушки

Нутрициолог Брыкин рассказал о восстановлении кожи с помощью лосося и петрушки
0
Фото: Global Look Press/imago images.de/HLPHOTO
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Улучшить состояние кожи после воздействия солнца могут несколько обычных продуктов. Об этом 27 августа рассказал RT нутрициолог Антон Брыкин.

После холодов: COVID-19 и весна ведут к обострению кожных болезней
Почему кожа тяжело переносит сезон простуд и коронавирусную инфекцию

По словам специалиста, на состояние кожи в первую очередь влияет коллаген, для синтеза которого нужны несколько микроэлементов.

«Проникая глубоко в кожу, ультрафиолетовое излучение от солнца активирует производство ферментов, которые его расщепляют. Для синтеза коллагена организму нужны белки из пищи животного происхождения, витамины С и D, а также магний, кальций, железо, цинк и медь. Чтобы эти вещества поступали в организм, необходимо разнообразно и рационально питаться», — рассказал Брыкин.

Эксперт отметил, что витамином D богаты печень трески, лосось, консервированный тунец и куриные яйца. Витамин C можно найти в шиповнике, клюкве, квашеной капусте, болгарском перце, черной смородине, облепихе, помидорах, петрушке и цитрусовых. При этом врач предупредил, что этот витамин легко разрушается при температуре выше 60 градусов.

Кроме правильного питания, на образование коллагена влияет уровень стресса, который необходимо ограничить.

«На синтезе коллагена негативно сказывается так называемый гормон стресса — кортизол, который выделяется в большом количестве, когда вы нервничаете, голодаете или испытываете повышенные физические нагрузки. Спать рекомендуется не менее семи с половиной часов, ложиться — не позднее 23 часов», — добавил Брыкин.

25 августа эксперт по здоровью Coral Club Елена Мановска рассказала, какие продукты являются лучшими друзьями здоровой кожи.

24 июля индийский врач-диетолог Анджали Мукерджи рассказала о главных причинах старения кожи. По ее словам, курение, алкоголь и стресс могут спровоцировать появление морщин и дряблость кожи.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022