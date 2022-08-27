Врач рассказал о восстановлении кожи с помощью лосося и петрушки
Улучшить состояние кожи после воздействия солнца могут несколько обычных продуктов. Об этом 27 августа рассказал RT нутрициолог Антон Брыкин.
По словам специалиста, на состояние кожи в первую очередь влияет коллаген, для синтеза которого нужны несколько микроэлементов.
«Проникая глубоко в кожу, ультрафиолетовое излучение от солнца активирует производство ферментов, которые его расщепляют. Для синтеза коллагена организму нужны белки из пищи животного происхождения, витамины С и D, а также магний, кальций, железо, цинк и медь. Чтобы эти вещества поступали в организм, необходимо разнообразно и рационально питаться», — рассказал Брыкин.
Эксперт отметил, что витамином D богаты печень трески, лосось, консервированный тунец и куриные яйца. Витамин C можно найти в шиповнике, клюкве, квашеной капусте, болгарском перце, черной смородине, облепихе, помидорах, петрушке и цитрусовых. При этом врач предупредил, что этот витамин легко разрушается при температуре выше 60 градусов.
Кроме правильного питания, на образование коллагена влияет уровень стресса, который необходимо ограничить.
«На синтезе коллагена негативно сказывается так называемый гормон стресса — кортизол, который выделяется в большом количестве, когда вы нервничаете, голодаете или испытываете повышенные физические нагрузки. Спать рекомендуется не менее семи с половиной часов, ложиться — не позднее 23 часов», — добавил Брыкин.
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