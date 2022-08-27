Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил об усугублении кризиса в Косово
Мир
Сенатор США назвал Турцию главной угрозой Восточному Средиземноморью
Мир
Лавров указал на расистское деление мира Западом «на исключительных и остальных»
Мир
В Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Мир
Источник рассказал о вербовке СБУ выезжающих в Россию украинских граждан
Мир
Пожилая британка пожаловалась на живших у нее украинских беженцев
Мир
Губернатор Нью-Йорка Хокул попросила сторонников Трампа покинуть штат
Общество
Лесные пожары под Рязанью не выходят за контур их тушения
Общество
В Госдуме напомнили об освобождении учителей от лишней бумажной работы
Мир
Российский спутник «Канопус-В» обнаружил обмеление рек в Европе
Культура
Сериал «Дом дракона» продлили на второй сезон
Происшествия
В тюменском селе три школьницы избили мужчину

В тюменском селе три школьницы избили мужчину

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На вокзале в селе Тюменской области три девочки-подростка жестоко избили мужчину. «Известия» в субботу, 27 августа, узнали детали случившегося.

Мрак согласия: почему дети молчат о насилии
Только половина жертв рассказывает о травмирующем опыте, некоторые — спустя годы

Инцидент произошел 20 августа. Три школьницы встретили на железнодорожном вокзале мужчин. Подростки направились за ним в туалет, где во время общения между сторонами произошел конфликт.

Пострадавший вытащил у одной из девушек телефон, чем вызвал агрессию со стороны школьниц, и они начали его избивать, нанося удары по различным частям тела. В результате на его теле были обнаружены ушибы, гематомы, мужчина также получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, где провели операцию по удалению селезенки. Позже правоохранительные органы выяснили, что потерпевший — инвалид второй группы — работал кассиром в туалете. Одна из девушек состояла на профилактическом учете за побеги из дома.

24 июля суд в Приморье арестовал 16-летнего подростка, подозреваемого в избиении пенсионерки ради денег. До этого СМИ и Telegram-каналы распространили видео, где юноша в квартире бьет ногами по голове женщину и требует у нее деньги. На двух других роликах этот же подросток плачет, извиняется и говорит, что больше так не будет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022