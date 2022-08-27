В тюменском селе три школьницы избили мужчину

На вокзале в селе Тюменской области три девочки-подростка жестоко избили мужчину. «Известия» в субботу, 27 августа, узнали детали случившегося.

Инцидент произошел 20 августа. Три школьницы встретили на железнодорожном вокзале мужчин. Подростки направились за ним в туалет, где во время общения между сторонами произошел конфликт.

Пострадавший вытащил у одной из девушек телефон, чем вызвал агрессию со стороны школьниц, и они начали его избивать, нанося удары по различным частям тела. В результате на его теле были обнаружены ушибы, гематомы, мужчина также получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, где провели операцию по удалению селезенки. Позже правоохранительные органы выяснили, что потерпевший — инвалид второй группы — работал кассиром в туалете. Одна из девушек состояла на профилактическом учете за побеги из дома.

24 июля суд в Приморье арестовал 16-летнего подростка, подозреваемого в избиении пенсионерки ради денег. До этого СМИ и Telegram-каналы распространили видео, где юноша в квартире бьет ногами по голове женщину и требует у нее деньги. На двух других роликах этот же подросток плачет, извиняется и говорит, что больше так не будет.