Порядок, основанный на правилах, который так усердно навязывает всем Запад с лидером в лице США, предполагает деление мира на исключительных в «золотом миллиарде» и остальных. Подобная политика является исключительно расистской, заявил в субботу, 27 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам V Глобального форума молодых дипломатов.

«Ведь этот порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны, обязанные следовать в фарватере «золотого миллиарда» и обслуживать его интересы», — заявил глава дипмисии.

Он также напомнил, что Россия привержена основополагающим принципам устава ООН и уважает культурно-цивилизационное многообразие народов. Поэтому ей удается расширять и углублять «плодотворное сотрудничество» с более чем 80% населения планеты.

Сергей Лавров также призвал активизировать диалог и решать насущные проблемы путем объединения сил на основе общепризнанных норм международного права. В настоящий момент, добавил дипломат, однополярного мира больше не существует.

16 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на то что российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира.

Он указал, что господство США изжило себя.

25 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что США наплевательски относятся к другим странам, используя их как средство в своей нечестной борьбе за мировое господство. По его словам, в нынешних реалиях европейским странам выпутаться из американского влияния совсем непросто.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что как бы Запад ни пытался сохранить существующий порядок вещей, в мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.

17 июня российский лидер указал на завершение эпохи однополярности во главе с США на международной арене. По его словам, сейчас значительно возрастает роль динамично развивающихся государств и регионов, игнорировать интересы которых больше невозможно.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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