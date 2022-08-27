Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил об усугублении кризиса в Косово
Мир
Сенатор США назвал Турцию главной угрозой Восточному Средиземноморью
Мир
Лавров указал на расистское деление мира Западом «на исключительных и остальных»
Мир
В Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Мир
Источник рассказал о вербовке СБУ выезжающих в Россию украинских граждан
Мир
Пожилая британка пожаловалась на живших у нее украинских беженцев
Мир
Губернатор Нью-Йорка Хокул попросила сторонников Трампа покинуть штат
Общество
Лесные пожары под Рязанью не выходят за контур их тушения
Общество
В Госдуме напомнили об освобождении учителей от лишней бумажной работы
Мир
Российский спутник «Канопус-В» обнаружил обмеление рек в Европе
Культура
Сериал «Дом дракона» продлили на второй сезон
Происшествия
В тюменском селе три школьницы избили мужчину

В Госдуме напомнили об освобождении учителей от лишней бумажной работы

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В новом учебном году учителям не придется заниматься лишней бумажной работой. Об этом 27 августа рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Родительский ад: как не сойти с ума в школьном чате
Большинство участников недовольны выяснением отношений, ошибками и переписками на посторонние темы

«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — написал он в Telegram.

22 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Максим Гулин рассказал, какие изменения ждут российские школы в новом учебном году. Они связаны с принятием трех законопроектов.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании в РФ движения детей и молодежи. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Финансироваться организация будет за счет субсидий федерального бюджета.

До этого, 6 июля, депутаты Госдумы приняли закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей. Законопроектом запрещается возложение на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.

Благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот. Также регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, согласовав их предварительно с Минпросвещения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022