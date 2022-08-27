В Госдуме напомнили об освобождении учителей от лишней бумажной работы
В новом учебном году учителям не придется заниматься лишней бумажной работой. Об этом 27 августа рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — написал он в Telegram.
22 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Максим Гулин рассказал, какие изменения ждут российские школы в новом учебном году. Они связаны с принятием трех законопроектов.
14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании в РФ движения детей и молодежи. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Финансироваться организация будет за счет субсидий федерального бюджета.
До этого, 6 июля, депутаты Госдумы приняли закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей. Законопроектом запрещается возложение на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.
Благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот. Также регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, согласовав их предварительно с Минпросвещения.