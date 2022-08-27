Лесные пожары под Рязанью не выходят за контур их тушения
В Рязанской области лесные пожары не выходят за контур, от которого ведется их тушение. Временно исполняющий обязанности регионального губернатора Павел Малков 27 августа в беседе с журналистами назвал ситуацию полностью контролируемой, без новых очагов возгорания.
«Это означает, что определен контур, от которого идет работа внутрь пожара, пожар нигде за этот контур не перешагнул. Поэтому сейчас ситуация развивается в позитивном направлении. <…> Технически цифра площади пожаров увеличивается, но еще раз подчеркиваю, что эта цифра именно техническая, потому что контур в целом определен <…>», — заявил Малков.
По его словам, проводится работа по отжигу, за счет чего пройденная пожаром площадь увеличивается.
26 августа власти Рязанской области установили на въездах в зону лесных пожаров контрольно-пропускные пункты (КПП), перекопали и перекрыли семь дорог. Транспортные средства проехать не могут.
В тот же день Павел Малков сообщил о том, что огонь на самом сложном направлении удалось сдержать.
Пресс-служба МЧС России отчиталась о том, что экстренным службам удалось ликвидировать верховые пожары в Рязанской области. Отмечается, что в регионе действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы на площади 150 га. При этом общая площадь пожаров в области увеличилась почти до 17,5 тыс. га.
24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба и выразил надежду на локализацию огня в ближайшие три дня.