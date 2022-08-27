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Лесные пожары под Рязанью не выходят за контур их тушения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Рязанской области лесные пожары не выходят за контур, от которого ведется их тушение. Временно исполняющий обязанности регионального губернатора Павел Малков 27 августа в беседе с журналистами назвал ситуацию полностью контролируемой, без новых очагов возгорания.

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«Это означает, что определен контур, от которого идет работа внутрь пожара, пожар нигде за этот контур не перешагнул. Поэтому сейчас ситуация развивается в позитивном направлении. <…> Технически цифра площади пожаров увеличивается, но еще раз подчеркиваю, что эта цифра именно техническая, потому что контур в целом определен <…>», — заявил Малков.

По его словам, проводится работа по отжигу, за счет чего пройденная пожаром площадь увеличивается.

26 августа власти Рязанской области установили на въездах в зону лесных пожаров контрольно-пропускные пункты (КПП), перекопали и перекрыли семь дорог. Транспортные средства проехать не могут.

В тот же день Павел Малков сообщил о том, что огонь на самом сложном направлении удалось сдержать.

Пресс-служба МЧС России отчиталась о том, что экстренным службам удалось ликвидировать верховые пожары в Рязанской области. Отмечается, что в регионе действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы на площади 150 га. При этом общая площадь пожаров в области увеличилась почти до 17,5 тыс. га.

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба и выразил надежду на локализацию огня в ближайшие три дня.

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